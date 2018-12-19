Военное положение должно было стать тренингом на случай войны - нардеп

Власть должна была использовать введение военного положения для отработки действий на случай полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Виктор Чумак в комментарии Gazeta.ua.

"Этот военное положение даже не использовали для того, чтобы потренироваться, как его надо проводить. Его просто хотели зачем-то ввести. Если уже ввели, надо было сделать огромный тренинг государственным и местным органам власти, что и как нужно делать. Этого нет", - констатировал нардеп.

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26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Он действует до 26 декабря.

Соединения и части Вооруженных сил Украины привели в состояние полной боевой готовности. Военные проводят боевые слаживания.

По информации представителя президента в парламенте Ирины Луценко, по сравнению с 2014 годом количество российских солдат в Крыму увеличилось втрое. БТРов - в 5 раз. Артиллерии - в 10 раз. Самолетов и систем залпового огня - в 5 и 10 раз соответственно.