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среда, 20 ноября 2019 08:09

Военная помощь Украине: США не перевели более $35 млн

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Военная помощь Украине: США не перевели более $35 млн
США не перевели Украине более 35 млн долларов военной помощи. Фото: 5 канал

Украина не получила более 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее приостанавливалось президентом США Дональдом Трампом. Указанная сумма осталась на американских счетах.

Члены Конгресса США осведомлены об этом и требуют от представителей американского военного ведомства разъяснений, - сообщает Los Angeles Times.

"Украина пока не получила помощи примерно на 36 млн долларов. Средства будут выделены в течение нескольких недель", - пояснила официальный представитель Пентагона Карлы Глисон.

То обстоятельство, что Украина не получила финансовую помощь в полном объеме, может стать аргументом для демократов в рамках процедуры импичмента Трампа.

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Сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинскую власть.

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20
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