Вода в Крым: у Зеленского ответили на заявление Арахамии

Ермак утверждает, что не общался с российским "куратором по Украине" Козаком. Фото: Роман Кравец

Заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно возможности пустить воду в оккупированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу - это его личное мнение.

Об этом заявил Андрей Ермак на первом брифинге в должности руководителя Офиса президента.

"Вчера был тяжелый день. Я имел возможность прочитать об этом только в интернете. Сегодня надеюсь увидеть Давида и спросить, что он имел в виду. Но могу сказать, что вчера это было личное мнение Арахамии", - сказал Ермак.

Он отметил, что никогда не встречался с новым куратором "украинского направления" от России Дмитрием Козаком и о восстановлении водоснабжения в Крым с ним не говорил.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины".