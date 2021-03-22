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Во второй тур с Зеленским вышли бы Порошенко или Бойко - соцопрос

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Во второй тур с Зеленским вышли бы Порошенко или Бойко - соцопрос
Зеленского готовы поддержать 29% граждан. Фото: shutterstock

Каждый третий украинец доверяет Владимиру Зеленскому. За него готовы отдать свой голос 29% граждан, если президентские выборы состоятся на ближайшей неделе.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного с 3 по 13 марта Украинским институтом будущего.

Hа президентских выборах во второй тур вместе с Зеленским вышел бы Петр Порошенко или Юрий Бойко. Их поддерживают по 14% избирателей, показывают результаты исследования.

Владимиру Зеленскому доверяют 34% украинцев. Не доверяют нынешнему президенту 62% опрошенных граждан.

Среди политических деятелей высокий уровень доверия имеют председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков - 26% и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Юрий Бойко - 22%.
Третье место занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 19%. Министр здравоохранения Максим Степанов и внутренних дел Арсен Аваков имеют одинаковую поддержку по 18%. На ступеньке ниже - лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко - 17%. Виктора Медведчука, одного из руководителей "ОПЗЖ" поддерживает 16%.

Другим политикам доверяют меньше 15%.

Опрос проводился среди 2400 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье победила бы "Слуга народа" с результатом 22%. На 2% меньше получила бы "ОПЗЖ". За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 15% избирателей. "Батькивщина" должна поддержку 13%. С минимальным допустимым процентом (5%) в ВР прошла бы партия "Сила и честь", свидетельствуют данные соцопроса.

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Дата
22
марта

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