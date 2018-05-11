Во фракции президента озвучили дедлайн по Антикоррупционному суду

Артур Герасимов убежден, что в начале июня будет закон об Антикоррупционном суде. Фото: prm.ua

Верховная Рада возьмется за второе чтение законопроекта об Антикоррупционном суде до конца мая и уже в июне его могут принять.

Об этом сказал руководитель фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире "5 канала".

"На первой пленарной неделе ожидаем решение профильного комитета. Закон очень большой, возможно, понадобится даже не одно заседание. Как только получим решение комитета, выходим с этим вопросом в зал. Наша фракция будет полностью поддерживать этот законопроект. На второй пленарной неделе - ориентировочно 22 -23 мая - начнется его рассмотрение в сессионном зале", - сказал Герасимов.

Главным вопросом является как можно более быстрое продвижение этого вопроса. В связи с этим спикер Андрей Парубий провел совещание с руководителями фракций.

"Сделаем все, чтобы этот закон приняли до конца майских пленарных недель. Если не успеем, мы его завершим сразу в начале июня, когда будет следующая пленарная неделя", - пояснил лидер БПП в парламенте.

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1 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 7440 об Антикоррупционном суде. За его принятие проголосовали 282 депутата. Законопроект должен пройти второе чтение.