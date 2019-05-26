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понедельник, 27 мая 2019 09:00

Внутренняя безопасность ГФС деградировала и должна быть ликвидирована - советник Власова
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Кабинет Министров может ликвидировать управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины. С соответствующим призывом к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной обратились несколько общественных организаций.

  Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
  Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
  Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
  Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
  Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы
Обращение общественных организаций к министру финансов Оксане Маркаровой, председателю реорганизационной комиссии ГФС Александру Власову, руководителям профильных комитетов Верховной Рады Андрею Кожемякину и Нине Южаниной с призывом ликвидировать управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы

По словам председателя правления ГС "Антикоррупционное сообщество Украины" Романа Лаврива, нет ни одного действующего нормативно-правового акта (кроме внутренних ведомственных приказов), которым бы предусматривалось существование в органах доходов и сборов подразделений внутренней безопасности или аналогичных с соответствующими функциями.

По словам общественных активистов, функции ГУВБ заключаются якобы в выявлении и противодействии преступлениям в сфере служебной деятельности. Однако, согласно законодательству, расследование должностных преступлений не относится к компетенции ни налоговой милиции, ни отдельного подразделения внутренней безопасности. Служебными преступлениями занимается система антикоррупционных правоохранительных органов. То есть, внутренняя безопасность ГФС лишь имитирует борьбу с коррупцией.

"Кроме этого, в структуре ГФС функционирует предусмотренный нормативно-правовыми актами департамент внутреннего аудита, который осуществляет деятельность, направленную на совершенствование системы управления, внутреннего контроля, предотвращения фактов незаконного, неэффективного и нерезультативного использования бюджетных средств, возникновению ошибок или других недостатков в работе, путем проведения периодической оценки выполнения структурными подразделениями ГФС отдельных задач и функций", - отмечает Роман Лаврив.

В ГФС признают, что фактически все функции ГУВБ разной степени дублируют другие структурные подразделения ГФС и правоохранительных органов. По словам советника и.о. председателя ГФС Александра Порхуна, управление уже давно не выполняет возложенные на него функции. Зато руководство ГФС получает все больше "сигналов" того, что "безопасность" передает служебную информацию сторонним лицам и занимается "бизнесом", помогая субъектам внешнеэкономической деятельности с таможенным оформлением.

"К руководству внутренней безопасности накопилось много вопросов. Это и незаконно установленное оборудование для наблюдения за сотрудниками, и торговля служебной информации, и "содействие" в растаможивании некоторым предприятиям на таможне, и потеря государственного имущества и незаконная слежка", - утверждает Александр Порхун.

По словам Порхуна, руководитель ГУВБ Игорь Шкурат длительное время блокировал проверку обстоятельств резонансного преступления - кражу 36 контейнеров с товаром на сумму 150 млн. грн, арестованных летом прошлого года на Одесской таможне. Проверка была проведена только после того, как дело получило значительный общественный резонанс. Порхун считает, что деградированная ВБ ГФС должна быть ликвидирована.

Народный депутат Татьяна Острикова предлагает вообще ликвидировать налоговую милицию, в состав которой входят и управления внутренней безопасности ГФС.

"И в составе налоговой милиции умрет и эта собственная или внутренняя безопасность. Потому что о каких-то громких результатах их деятельности мне не известно. То, что они кого-то поймали на взятке в 50 или 350 долларов, а при этом создают условия и кошмарят предпринимателей, сидят на таможне, которая сегодня является составной ГФС, чтобы им предлагали незаконное вознаграждение.... Более того, существует мнение, что любое карательное подразделение внутри того или иного государственного органа будет неэффективным. Для борьбы с коррупцией есть управление "К" СБУ, есть НАБУ, есть САП, есть другие правоохранительные органы, прокуратура, полиция, ГБР. Возникает вопрос: что там делать внутренней или собственной безопасности? Самих себя ловить на взятках? Поэтому это просто 400 человек, которые даром получают зарплату и должны быть уволены вместе с ликвидацией налоговой милиции", - отметила народный депутат.

Напомним, 17 мая 2019 года Государственную фискальную службу перевели в статус пресечения, что является обязательным при реорганизации, однако она будет работать до создания Государственной таможенной службы и старта уже созданной Государственной налоговой службы.

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