Внеочередное заседание: Парубий ответил на просьбу Зеленского

Парубий предложил Зеленскому переписать свою просьбу в соответствии с законом. Фото: ТСН

Регламент не предусматривает проведения внеочередного заседания парламента после завершения сессии. По требованию президента можно созвать только внеочередную сессию.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в Facebook.

"Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины.

Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады", - написал Парубий.

Он предложил Зеленскому переписать свою просьбу в соответствии с законом.

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Президент Владимир Зеленский просил провести внеочередное заседание 18 июля. Ранее сам назначил досрочные парламентские выборы. Очередные выборы должны были пройти 27 октября.