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пятница, 15 октября 2021 11:59

Вне очереди. Как Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко

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Вне очереди. Как Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко
Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко. Фото: radiosvoboda

Журналисты выяснили детали еще одной финансовой истории Зеленского - "Схемы"

После оффшорного скандала Pandora Papers журналисты выяснили детали других финансовых сделок президента Владимира Зеленского и его бизнес-партнеров из "Квартала 95".

Зеленский и его первый помощник Сергей Шефир в 2014 году пытались незаконно вывести активы из банка Курченко. Об этом пишут журналисты проекта "Схемы. Коррупция в деталях ".

Зеленский с 2010 года имел депозит в Брокбизнесбанка более чем на 300 тыс. долларов, Шефир - более чем 400 тыс. долларов. В 2014 году финучреждение, которым в то время владел "кошелек Януковича" Курченко, обанкротилось, а вкладчики могли получить по депозитам через Фонд гарантирования не более 200 тыс. гривен.

Журналисты выяснили, что компании-должники Брокбизнесбанка во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, чтобы вывести из-под залога стоящее имущество. Такие соглашения должны были помочь Зеленскому и Шефиру получить свои депозиты в обход законной процедуры.

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы, а Шефир и Зеленский таким образом попытались получить больше гарантированных государством 200 тыс. гривен.

Данил Гетманцев, который является нардепом от партии "Слуги народа" и председателем комитета по вопросам финансов, в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является "недопустимым". Однако, когда прозвучала фамилия Зеленского, заявил, что ему надо изучить документы. Журналисты документы предоставили, но в эфир расследования от Гетманцева дополнительной ответа не получили.

О сделках Зеленского журналисты узнали из судебных решений, которые в открытом Государственном реестре.

Несколько схем, в которых принимали участие Зеленский и Шефир, были остановлены решениями судов. Однако часть залогового имущества на миллионы гривен все же вследствие волокиты была выведена из-под залога, который мог бы продать Фонд гарантирования вкладов для компенсаций вкладчикам.

Верховный суд Украины впоследствии также подтвердил, что финансовые схемы такого плана являются незаконными.

Журналисты отправили запрос в Офис президента 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к публикации не получили.

Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" сказал: "У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню".

Президент Владимир Зеленский и его соратники по "Кварталу 95" стали фигурантами международного скандала, связанного с отмыванием денег и коррупцией, - Pandora Papers.

"Слидство.Инфо" в рамках проекту Pandora Papers получило секретные офшорные документы, подтверждающие информацию, опубликованную во время президентской гонки весной 2019 года. А именно - схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от оффшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Именно тогда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1 + 1". Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в оффшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник Президента Сергей Шефир.

Компании с оффшорной сети владельцев "Квартал 95" обладают квартирами в Лондоне общей стоимостью около 7,5 миллиона долларов.

Радіо Свобода
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