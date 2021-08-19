Вместо Ройтбурда депутатом станет борец из Крыма

В Одессе Февзи Мамутов создал Инициативную группу, которая занимается решением проблем беженцев из оккупированного Россией полуострова. Фото: Dumskaya.net

Вместо покойного художника Александра Ройтбурда депутатом Одесского областного совета станет борец и военнослужащий Вооруженных сил Украины Февзи Мамутов.

Об этом на сессии объявила глава областной территориальной избирательной комиссии Татьяна Платонова, сообщает "Думская"

Восьмая сессия облсовета началась с минуты молчания в память о Ройтбурде.

Мамутов был 51 в списке "Европейской солидарности", но шел вторым после Ройтбурда по округу №8 в Приморском районе Одессы.

Он родом из Коломенского в Автономной Республики Крым. Один из самых именитых крымскотатарских спортсменов — многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе.

В Одессе Мамутов создал Инициативную группу крымских татар, которая занимается разрешением актуальных проблем беженцев с оккупированного Россией полуострова.

Февзи Мамутов станет первым в истории крымским татарином, получившим мандат депутата Одесского облсовета.