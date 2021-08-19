Вместо Ройтбурда депутатом станет борец из Крыма

Вместо покойного художника Александра Ройтбурда депутатом Одесского областного совета станет борец и военнослужащий Вооруженных сил Украины Февзи Мамутов.
Об этом на сессии объявила глава областной территориальной избирательной комиссии Татьяна Платонова, сообщает "Думская"
Восьмая сессия облсовета началась с минуты молчания в память о Ройтбурде.
Мамутов был 51 в списке "Европейской солидарности", но шел вторым после Ройтбурда по округу №8 в Приморском районе Одессы.
Он родом из Коломенского в Автономной Республики Крым. Один из самых именитых крымскотатарских спортсменов — многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе.
В Одессе Мамутов создал Инициативную группу крымских татар, которая занимается разрешением актуальных проблем беженцев с оккупированного Россией полуострова.
Февзи Мамутов станет первым в истории крымским татарином, получившим мандат депутата Одесского облсовета.
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