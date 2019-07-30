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Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства

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Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
"В этом году Украина будет праздновать День Независимости в новом формате", - Богдан. ФОТО: Facebook Владимир Зеленский

Вместо военного парада на День Независимости в Киеве состоится Шествие достоинства с военными и руководством государства, в частности президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге заявил председатель Офиса президента Андрей Богдан.

"В этом году Украина будет праздновать День Независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией техники, на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина", - сказал глава Офиса.

По Крещатику пройдут различные рода войск, ветераны, учителя, медики, дипломаты, спортсмены и другие. Также устроят концерт, который организовывает "один из самых известных украинских режиссеров".

Празднование Дня Независимости таким образом назвали "европейским" и таким, что призвано "почтить всех, кем гордится Украина".

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Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Вместо парада хочет выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

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