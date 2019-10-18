"Вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии" - у Порошенко оценили последние решения власти

В партии "Европейская солидарность" прокомментировали проголосованный в первом чтении проект бюджета на следующий год. Фото: Главком

Проект бюджета на 2020 год вместе с законом о верификации соцвыплат означают, что вместо снижения тарифов власти планируют уменьшить количество получателей субсидии. Некоторых могут даже попросить вернуть уже полученные ранее деньги.

Об этом заявили в партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, комментируя свежие инициативы президентского большинства в Раде и проголосован в первом чтении проект бюджета на следующий год.

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будем доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов. Зато будет давление на ФОПы" , - говорится в заявлении политсилы.

В ЕС уверены, что благодаря действиям предшественников экономика Украины сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад.

"Сейчас у новой власти существует гораздо больше возможностей, чем было год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - резюмировали в партии.

18 октября в первом чтении Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год. За проект проголосовали 255 нардепов. Основные показатели: Доходы госбюджета на 2020 год (с трансфертами) - 1, 079 триллиона гривен, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн;

Расходы - 1,170 триллиона гривен; Среди других расходов, предлагается выделить: На национальную безопасность и оборону - 245,8 млрд грн;

На развитие дорожной инфраструктуры - 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд грн;

На образование - 136,4 млрд грн;

На здравоохранение - 108 млрд грн;

На субсидии - 45 млрд грн. Согласно проекту госбюджета на следующий год, предлагается установить минимальную зарплату на уровне 4723 грн. Минимальный прожиточный минимум согласно документу в течение года вырастет с 2027 до 2189 грн. Минимальная пенсия в течение следующего года должна вырасти с 1638 грн до 1769 грн.