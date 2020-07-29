Власти должны выразить жесткую позицию против нелегальных хостелов - Нестор

Политик добивается урегулировать незаконную деятельность жилья типа "койко-место". Фото: Reuters

Нелегальные хостелы, охотясь на быстрые деньги, нарушают нормы Жилищного кодекса.

Некоторые граждане трансформируют в мини-гостиницы, общежития и хостелы частные квартиры в жилых домах и сдают в аренду от 70 грн / сутки. Это вызывает дискомфорт для киевлян и нарушает их права. Об этом заявил глава столичной "Батькивщины" Виталий Нестор.

Вместе с командой политик добивается урегулировать незаконную деятельность жилья типа "койко-место".

Как сообщает пресс-служба Киевского городского партячейки "Батькивщина", первыми обратившихся за помощью к политику стали соседи хостела, расположенного в Голосеевском районе по адресу переулок Ужгородский, 7.

"В реестре домов, используемых под общежития, данное здание не значится. Многочисленные обращения в правоохранительные органы о нарушении общественного порядка и правил благоустройства, остаются без внимания. Жители не пускают детей на игровые площадки и сами не выходят вечером на улицу. Я убежден, что городские власти выразить жесткую позицию в этом вопросе, а мы с обществом будем добиваться справедливости и порядка ", - заявил Нестор.

Политик отметил, что киевляне, которые оказались в подобной ситуации могут обратиться за помощью на горячую линию Центра защиты киевлян 0800302019. Также он пояснил юридический аспект работы хостелов в Украине.

"Деятельность общежитий урегулирована в Жилищном кодексе, а деятельность гостиниц - в законе Украины" О туризме ", деятельность хостелов, к сожалению, не урегулирована. Лишь недавно в Государственные строительные нормы было внесено запрет размещения хостелов в жилых домах ", - добавил он.