Власть Зеленского пошла по пути Путина и Лукашенко - Геращенко

Нардеп Ирина Геращенко: "Офис Зеленского возглавляет олигархат и коррупцию"

Монобольшинство Зеленского в парламенте идет путем Путина и Лукашенко.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать возможности мне озвучить моих 12 поправок. Я имею на них право", - отмечает Геращенко.

"Я хочу, чтобы в Украине боролись с коррупцией, а не в правящей партии признавались в том, что вы ее возглавляете. От "Европейской Солидарности" мы хотим поблагодарить самого честного представителя Офиса Зеленского Шефира, который вчера признался очень честно на всю страну, что он занимается съемками сериала и "Квартала 95". Вот приоритеты Офиса. Напомнить, на каком олигархическом канале выходит этот сериал?", - говорит Геращенко.

"Мы гордимся руководителем фракции "Слуг народа", который тоже честно даже не скрывает, с кем он ходит на футбол. Если бы не журналисты "Схем", то и вы бы об этом не узнали. Но вам оно и не надо, потому что ваши конверты 20, 30, 50 вы получите вовремя", - иронизирует сопредседатель фракции.

"Мы требуем донести до украинского народа правду о том, что в этом законе есть одна возможность - перебрать медиа-активы. И вы сейчас возвращаетесь во времена Януковича, когда на самом деле вместо одних олигархов появились курченки. Здесь уже полфракции - курченки, а в Офисе президента - вторая полфракции курченков сидит, которая зарабатывает на "великому крадівництві". Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает эти монополии. Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает олигархов", - отмечает Геращенко.

"Парламент - не место для дискуссий" - вы помните, чья это цитата? Грызлова, Российская Федерация. Вы помните, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет путем Путина и Лукашенко", - резюмирует Геращенко.