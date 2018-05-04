Власть сознательно заблокировала расследование по Балаклее - Бутусов

Взрывы на арсенале в Калиновке под Винницей. Сентябрь 2017-го. Фото: REUTERS

Власть замяла расследования взрывов на военных арсеналах, чтобы не привлекать к ответственности руководителей Генштаба и Минобороны.

Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в эфире "112 Украина".

"Самая большая трагедия для страны в деле Балаклеи, что власти сознательно заблокировали расследование и определение виновных. Ни один виновник подрывов складов крупнейших наших арсеналов в Балаклее и Калиновке не определен и власти не собираются доводить расследование до конца. Так же не доведено до конца расследование происшествия в Сватово. Назначили стрелочника и дело закрыли. Будто никто не отвечает за сохранность имущества на сотни миллионов. Так же будет и здесь", - считает Бутусов.

По его убеждению, за инцидентами стоит цепочка халатности, несоответствия действий конкретных должностных лиц своим обязанностям.

"Поэтому руководство страны решило никого не признавать виновником, так как придется привлекать к ответственности руководителей Генерального штаба. Возможно, еще и кого-то из Министерства обороны", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что начальник Генштаба Виктор Муженко лично виноват в провале государственной программы сохранения арсеналов и баз.

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Днем 3 мая на военном арсенале в Балаклее Харьковской области во время планового подрыва боеприпасов загорелась трава. Пожар сопровождался взрывами. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели продолжают операцию. В прошлом году в Украине произошло 3 пожара на военных скалах. 23 марта в Балаклее вспыхнул пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Тогда погибли два человека, один был ранен, 345 домов - повреждены. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник. 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог. 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. В октябре 2015 года взорвались боеприпасы на складах в Сватово Луганской области.