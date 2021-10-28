Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"

Власти президента Владимира Зеленского продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко.

Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН.

Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Порошенко ведется по указанию властей.

О позорном факте незаконной слежки сразу соответствующим законом была уведомлена Национальная полиция Украины.

Подчеркиваем: это не первый факт преследования лидера партии "Европейская Солидарность".

12 июня 2020 года народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявления о преступлении по поводу незаконной слежки за пятым президентом Украины, лидером партии Порошенко. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, зафиксированными вблизи квартиры пятого президента.

Впрочем, это преступление не расследуется, как и другие преступления против Порошенко.

Как известно, 24 августа во время Марша Патриотов на Порошенко было совершено нападение. Исполнителя нападения отпустили, а расследование по заказчикам и организаторам саботируется силовиками по указанию из Офиса Зеленского. В последнее время власти начали использовать против Порошенко и членов партии "Европейская Солидарность" нанятых "титушек". В частности, 8-9 октября ветераны АТО зафиксировали факты организации проплаченных акций и провокаций в том же Козине у дома Порошенко. "Европейская солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции. Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, нужно заняться ковидом и энергетическим кризисом, который углубляется. Господин Зеленский, украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины представляли обещанный вами конец эпохи бедности не так.