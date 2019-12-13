"Власть боится шуток": Навальный прокомментировал запрет "Слуги народа"

Сначала в Кремле дали согласие на трансляцию сериала "Слуга народа" - Навальный. Фото: ZIK.UA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал запрет сериала "Слуга народа" на российском телевидении.

"Сейчас они испугались сериала Зеленского и шутки Зеленского. И произошло следующее: компания ТНТ очевидно купила права на сериал "Слуга народа", где снимается Зеленский. Сериал комедийный, там много разных шуток. Разумеется, если они показали одну серию, то они купили права, заплатили за них много денег, это очевидно. Но стали вырезать какие-то части", - сказал Навальный на своем ютуб-канале.

Сначала в Кремле дали согласие на трансляцию сериала.

"Пошутили про Путина, ну и ок. Вы же купили этот сериал, вырезали и после того, как люди заметили, что это вырезано, позвонили из Кремля и запретили показывать сериал. Мы с вами понимаем, что сама идея показывать сериал с Зеленским по российскому ТВ изначально была согласована в Администрации президента, но потом нет. Вырезанные шутки потом будут вспоминать в интернете, а значит сериал нужно запретить", - говорит политик.

Он добавил, что власть боится шуток, любого подвоха, надписей в интернете. Всего они боятся.

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11 декабря российский телеканал "ТНТ" снял с эфира украинский сериал "Слуга народа". Его показывали только один день, перед тем вырезали шутку про президента Владимира Путин. В " ТНТ " объяснили, что не собирались показывать в эфире более трех серий. Мол, показ первых серий был "маркетинговым ходом для повышения узнаваемости платформы". "Слуга народа" — комедийный телесериал, который рассказывает историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Главную роль исполнил тогдашний комик, а ныне президент Владимир Зеленский. Сериал имеет 3 сезона на 51 серию в целом.