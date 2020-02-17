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Владельцы элеватора заявили о давлении и фейках от СБУ

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Владельцы элеватора заявили о давлении и фейках от СБУ
Компания, управляющая элеватором в Каменском, заявляет о распространении сайтом СБУ неправдивой информации о предприятии. Фото: 5692

13 февраля в украинских СМИ прошла новость о том, что СБУ обнаружила в Днепропетровской области якобы нелегальный элеватор, который без всяких документов принимал агропродукцию у местных фермеров и экспортировал ее за рубеж. В новости не назывались ни компания, ни имена собственников, не указывалась локация элеватора. Однако по фотографиям владельцы и сотрудники элеватора с удивлением узнали, что речь идет об их предприятии.

ТОВ "КИ.МОД", собственники терминала в порту города Каменское заявляют, что информация о нелегальном элеваторе не соответствует действительности и является фейком, где первоисточником выступает официальный сайт государственной службы. Компания "КИ.МОД" в лице директора Натальи Кирсановой обратилась к СМИ с просьбой обратить внимание на ситуацию:

"На нашем предприятии действительно проводились обыски 11 февраля. Во время обыска никакой документации сотрудники СБУ не изымали, про бухгалтерские документы ни разу не спрашивали, даже теоретически они не могли найти документы якобы "черной бухгалтерии", о которой пишет сайт службы. В новости владельцы терминала обозначены, как некая группа. Наше предприятие не принадлежит ни к какой группе, мы являемся законными собственниками, не занимаемся ни сбытом, ни экспортом продукции, как пишут в новости, а только сдаем в аренду площади порта.

Невозможно построить элеватор без разрешительной документации. Наш элеваторный комплекс работает абсолютно легально, он введен в эксплуатацию, в наличии все подтверждающие это документы. Кстати, мощность нашего терминала, не 5 тыс. тон, как пишут, а значительно больше -20 тыс. тон.

Всю продукцию на элеватор завозят клиенты предприятия, мы не ведем никаких операций с фермерами по закупке и экспорту. Все налоги мы уплатили государству, что отражено в финансовых документах предприятия. Во время обыска следствие даже не запросило нашу финансовую отчетность, на каких тогда основаниях утверждается, что мы ее не отображали?

В новости упоминалось, что на предприятии якобы не соблюдаются санитарные нормы, что тоже не соответствует действительности. Последние полгода нас неоднократно проверяли санитарные, экологические и другие инспекции, но значительных нарушений выявить не смогли. При погрузке качество продукции обязательное контролируется сюрвееирами (независимые эксперты качества продукции), так и представителями покупателей. Мы не имеем ни права, ни возможности отгружать некачественную продукцию.

Отмечу, что 364 статья, ставшая основанием для проведения обыска, вообще не касается коммерческих структур, а только государственных организаций, с которыми у нас нет деловых отношений. Но именно ее используют для давления на нас - коммерческую структуру. Мы считаем, что причина предвзятого отношения к компании – это успешная работа терминала. Предприятие никого не интересовало шесть лет, но когда мы его запустили в работу, когда пошли серьезные объемы грузов, многим захотелось поучаствовать в этом бизнесе.

Мы расцениваем действия силовиков, как немотивированное давление на компанию, как препятствование деятельности ТОВ "КИ.МОД". Компания рискует потерять клиентов, которые опасаются ареста продукции. Пока руководство Украины заботится о приходе иностранных инвесторов, на местном уровне происходит ущемление прав национального инвестора, принуждение его к коррупционным отношениям. Компания "КИ.МОД" планирует продолжать деятельность в порту города Каменское и защищать свой бизнес, используя все правовые инструменты".

Українські новини
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