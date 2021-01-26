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четверг, 28 января 2021 11:11

Витренко, Коболев и Рудык - эксперт назвал потенциальных кандидатов на пост премьер-министра

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Витренко, Коболев и Рудык - эксперт назвал потенциальных кандидатов на пост премьер-министра
Политолог Вадим Карасев назвал претендентов на замену Денису Шмыгалю. Фото: ZIK

Вадим Карасев на своей странице в Facebook рассказал, в ком Офис президента видят потенциальную замену Денису Шмыгалю.

Политолог предполагает, что украинское правительство может получить прозападного премьер-министра в связи с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.

"Со стартом нового политического сезона возобновились и дискуссии касательно потенциальных кадровых ротаций в Кабинете министров, включая полную перезагрузку правительства. Этим решением Зеленский сможет снять ряд проблем, как геополитического, так и экономического характера. Запустив процесс мягкой перезагрузки отношений, с новоизбранными элитами США. В связи с этим, провластная команда рассматривает линейку прозападных кандидатов в премьер-министры", - пишет он.

По мнению Карасева ОП и дальше будет пробовать вмонтировать в правительство Юрия Витренко с последующей перспективой для него возглавить Кабмин.

"Изначально, в качестве потенциальной замены Шмыгалю в медиа и околополитических кругах называли Витренко. Но сигнальное голосование по его вмонтированию еще в действующий Кабмин показало, что консенсуса среди депутатского корпуса по персоналии Витренко не удалось найти. В связи с этим перспектива возглавить правительство пока видится туманной. Хоть и сценарий с вице-премьером никто с повестки не снимал. И данный трек будет отыгрываться в любом случае", - уверяет эксперт.

Также политолог оценил перспективы Андрея Коболева.

"Еще одним потенциальным претендентом на пост премьера называют Коболева. Он прозападный менеджер, который близок администрации Байдена ментально и, к тому же, понятен в политическом плане. Еще один фактор играет в пользу Коболева - кейс с победой Нафтогаза над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Но в то же время, история с миллионной премией вызвала ярость и негодование внутри украинского общества. Что так или иначе может повлиять на перспективы возглавить правительство", - подчеркнул он.

Неожиданным, но в то же время реалистичным сценарием Карасев считает возможность назначения главы партии Голос Киры Рудык.

"В связи с новой реальностью и приходом на президентский пост в США Байдена, украинская власть находится в поисках решений, которые бы стали мостом к налаживанию дружбы с американскими элитами, только что зашедшими в Белый Дом. Лидер самой прозападной партии в стране могла бы стать подспорьем для налаживания конструктивного разговора между администрациями. Также ее кандидатура сулит Зеленскому минимумом требований, что поможет сконструировать консенсусный кабинет министров, удовлетворив и внутриполитические амбиции и наладить мостик сотрудничества с Белым Домом", - резюмировал эксперт.

Напоследок Карасев описал сценарий при которой действующий премьер-министр может остаться у власти.

"Не исключено, что и Шмыгалю удастся удержаться на своем месте. Но для этого необходима массовая ротация представителей его команды. Кто-то должен унести на себе скопившийся у общества негатив", - завершил он.

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