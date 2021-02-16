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Витренко хочет уволить руководство и наблюдательный совет Нафтогаза - СМИ

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Витренко хочет уволить руководство и наблюдательный совет Нафтогаза - СМИ
Витренко предложил уволить Коболева. Фото: РБК

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю сменить руководство НАК Нафтогаз Украины, которым руководит Андрей Коболев, и прекратить контракты с членами наблюдательного совета компании.

Витрннко написал премьеру письмо, сообщает LB.ua.

Причин несколько:

1. Невыполнение показателей по добыче газа, утвержденных правительством - в июне 2019 года наблюдательный совет НАК утвердила бизнес-план Дивизиона Интегрированный газовый бизнес на 2019-2023 годы, предусматривающий добычу природного газа АО Укргаздобыча в объеме 15 млрд кубометров в 2019 году и 14 9 млрд кубометров в 2020 году.

2. Планы сократить показатели добычи газа в будущем - в период с 2021 по 2025 годы НАК ожидает сокращения добычи. Прогнозируемые объемы в 2025 году могут составить от 9,9 до 12,5 млрд кубометров.

3. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза Держаудитслужбой за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года, по итогам которой стало известно о нарушениях, которые привели к потере финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

И.о. министра энергетики призвал провести конкурс на замещение руководства Нафтогаза и членов наблюдательного совета, а также провести аудит эффективности деятельности НАК Нафтогаз Украины и всех предприятий из группы Нафтогаз.

"Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК Нафтогаз Украины также указывают на необходимость приведения бухгалтерского учета АО НАК Нафтогаз Украины в соответствие с требованиями международных стандартов бухгалтерского учета, в частности внесение изменений в учетную политику АО НАК Нафтогаз Украины", - сказано в письме.

Уволить главу НАК может только наблюдательный совет НАК, состоящий из пяти членов. При этом собрание акционеров (Кабинет министров) могут досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета или его отдельных членов и назначить новых.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство энергетики Украины точно не знает, сколько газа сохраняется в подземных хранилищах.

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