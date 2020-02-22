Виртуальная партия: отметили интересную особенность "Слуги народа"

"Слуга народа" не имеет ни одного официального работника. Фото: Politeka

Партия "Слуга народа" не имеет ни одного официального работника, а также ни одной местной ячейки со статусом юридического лица.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, проанализировав последний отчет политической партии "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2019 года. Об этом говорится на странице КИУ в Facebook.

Согласно отчету в партии официально не работает ни один работник и нет ни одной местной ячейки со статусом юридического лица.

"По данным отчета партия вообщем потратила 479 млн. грн., Однако из них ни одной гривны на заработную плату. Такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге Народа"", - говорится в сообщении.

Также КИУ приводит данные о других парламентских партиях: ВО "Батькивщина" (имеет 96 работников, более 600 ячеек), "Европейская солидарность" (39 официальных работников, 29 местных организаций со статусом юрлица), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (3 работника , 30 ячеек), "Голос" (6 работников, 13 ячеек).

"Мы предполагаем, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры, как парламентская партия, предусматривает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой. На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де-факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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В то же время депутат "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, комментируя сообщение, отметил непрофессионализм такого подхода.

"Ячейки могут создаваться как со статусом юридического лица, так и без (откройте закон). В "Слуге народа" зарегистрированы ячейки абсолютно во всех областях + город Киев", - написал он.

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