Видеовстреча Байдена и Путина: Белый дом обнародовал темы

Сегодня, 7 декабря, пройдет онлайн-встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
Белый дом обнародовал темы, которые затронут президенты стран.
Байден хочет обсудить с Путиным ситуацию с войсками на границе с Украиной.
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"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Лидеры России и США планируют обсудить взаимоотношения, а именно: статическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.
Встреча будет закрыта для прессы.
Байден проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским уже после беседы с Путиным. Накануне Зеленский пообщался с госсекретарем Блинкеном.
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