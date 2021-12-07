Видеовстреча Байдена и Путина: Белый дом обнародовал темы

Лидеры стран обсудят ситуацию Украины на границе с Россией. Фото: Reuters

Сегодня, 7 декабря, пройдет онлайн-встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Белый дом обнародовал темы, которые затронут президенты стран.

Байден хочет обсудить с Путиным ситуацию с войсками на границе с Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед онлайн-встречей с Путиным Байден побеседовал с лидерами нескольких стран

"Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США относительно военной деятельности России у границ Украины и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Лидеры России и США планируют обсудить взаимоотношения, а именно: статическую стабильность, кибернетические и региональные проблемы.

Встреча будет закрыта для прессы.

Байден проведет телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским уже после беседы с Путиным. Накануне Зеленский пообщался с госсекретарем Блинкеном.