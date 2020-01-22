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среда, 22 января 2020 14:10

Вход на форум - от $10 тыс. Нардеп рассказала о Давосе

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Вход на форум - от $10 тыс. Нардеп рассказала о Давосе
Форум стартовал 21 января.

Чтобы попасть на главную панель Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, нужно заплатить от $10 тыс. (более 242 тыс. грн).

Об этом рассказала народный депутат от "Голоса" Кира Рудык.

"Я попадала в Давос за свой счет. Бронировала отель заранее. Но это получилось накладно для моего бюджета. Сейчас я в официальном отпуске, оплачивала все сама.

Приглашение в Украинский дом - бесплатно. Вы можете прийти туда, к домам других стран, корпораций, таких как Facebook, Google. Без приглашений, бесплатно.

Приглашение внутрь, на основную панель форума стоит от 10 тысяч долларов. У меня такого приглашения не было. Его обычно продают крупным корпорациям, их представителям, которым нужны встречи на высшем уровне", - рассказала нардеп в эфире телеканала "Espreso. TV".

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"Впечатление, конечно, очень положительные. Это не первый раз, когда я в Давосе на форуме в Украинском доме.

На этот раз мы рассказывали, как изменился инвестиционный климат в Украине с новой властью. Получили много положительных отзывов. Вчера была хорошая вечеринка, сегодня все ожидают более политизированный день. Будет выступать президент Зеленский, Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"). Будут разговаривать об инвестициях.

Если вчера был день Трампа и Греты Тумберг, то сегодня будет день господина Зеленского", - сказала нардеп.

Украинские депутаты ездят в командировки не за счет государства, заявлял председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам ни гривны", - сказал спикер.

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Дата
22
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