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Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
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В автомобиле депутата Харьковского городского совета от Европейской Солидарности, участника войны против российской агрессии Юрия Корсунова обнаружили устройство для прослушивания.

Об этом в Facebook сообщил участник войны, общественный активист, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

Он также отметил, что Корсунов является членом ветеранского ОО Res_Publica. Братья по Оружию".

Погребиский также обнародовал фото с изъятым оборудованием.

"Сегодня участник войны, член ОО "Res_Publica. Братья по Оружию", депутат Харьковского городского совета от "Европейской Солидарности", сев в свою машину, почувствовал, что кто-то двигал его сиденья… после просмотра видео с камер наблюдений определили приход двух мужчин на автостоянку, а затем видео обрывается", - сообщил Погребисский.

Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от «ЕС» Корсунов нашел в своей машине прослушку. Фото: facebook.com/pogrebiskij
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от «ЕС» Корсунов нашел в своей машине прослушку. Фото: facebook.com/pogrebiskij
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от «ЕС» Корсунов нашел в своей машине прослушку. Фото: facebook.com/pogrebiskij
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от «ЕС» Корсунов нашел в своей машине прослушку. Фото: facebook.com/pogrebiskij
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от «ЕС» Корсунов нашел в своей машине прослушку. Фото: facebook.com/pogrebiskij

"Юрий Корсунов решил поверхностно осмотреть свой автомобиль и на первый взгляд увидел под рулем как бы посторонний предмет.
Далее он вызвал полицию, обнаружившую действительно предмет незаконной слежки за ветераном, нашим собратьем, членом ОО "Республика.Братья по Оружию", - сообщил Погребиский.

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