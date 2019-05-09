Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице

Фото: Facebook

Десантник, ветеран АТО Денис Антипов высмеял ходу "бессмертного полка", которую проводили в Киеве 9 мая. Фото появилось в Facebook.

Мужчина пришел на ходу с портретом бывшей американской порноактрисы Саши Грей. На фотографии она изображена в советские форме с советской звездой на голове. На фото надпись - "Александра Сирко. Учительница, санитарка, герой кинохроники". Фото вызвало реакцию соцсети.

Автор: Facebook

"Саша Грей давно уже не воюет на тех фронтах, где она добывала свои победы, но память о ней все еще теплится в некоторых сердцах. А если серьезно, то это годный троллинг кремлевской технологии от настоящего ветерана войны за Независимость Украины против российской орды. И грустно от того, что люди, соглашаются быть пешками в играх Кремля и реализовывать "бессмертные полки", которые задуманы, как технология вражды, а не как образец памяти к заслугам ветеранов второй мировой. А лучшим примером того, что это лишь технология, являются плакаты валяющиеся на мусорках с этого марша после его окончания. Технология - она такая", - написал нардеп Борислав Береза.

Также в столичном парке собралась украинская молодежь, которая держала сине-желтый флаг и плакат с фотографиями погибших героев: "Они боролись за Украину. Они победили!".

В руках - листовки: "9 травня - зміна окупації нацистської на радянську", "День пабєди Колими над Бухенвальодом".

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В Украине идет дискуссия относительно выходного дня 9 мая. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что в Украине выходным днем должен быть 8 мая. Это будет означает, что украинцы готовы отмечать завершение Второй мировой войны вместе с Европой.