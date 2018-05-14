Ветеран АТО отказался пожимать руку Порошенку

Ветеран полка "Азов" не пожал руку президенту Порошенко во время награждения. Фото: Антикор

Ветеран полка "Азов" Олег Толмачев не пожал руку президенту Петру Порошенко во время вручения наград "Игры непокоренных" и заявил, что его присутствие оскорбило честь раненых военных. Об этом сообщил в Facebook "Национальный корпус-Черкащина".

"Порошенко хвастался инициацией создания отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Несмотря на то, что война продолжается уже четыре года, и президент должен был это сделать гораздо раньше. Он также рассказал о своем визите в Германию. Это было неуместно.

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Война уже идет четыре года. Хорошо, что в этом году в играх приняли участие более раненых бойцов чем в прошлом. Они интересуются спортом, и имеют возможность попасть в сборную Украины. Но Петр Порошенко должен был закончить войну гораздо быстрее, а не "затягивать" ее. Тогда раненых было бы гораздо меньше. Присутствие Порошенко только оскорбило честь раненых военных, которых могло быть значительно меньше", - сказал военный.

Олег Толмачев один из первых добровольцев полка "Азов" поехал в зону АТО. Получил ранения летом 2014 года в бою под Мариуполем недалеко от поселка Сартана.

По итогам соревнования, Олег Толмачев может войти в сборную Украины на соревнованиях "Игры непокоренных".

14 мая внефракционный нардеп Юрий Деревянко начал сбор подписей депутатов за импичмент президента Петра Порошенко. Его может сместить с должности парламент в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. За импичмент должно проголосовать большинство нардепов.