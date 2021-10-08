Ветеран АТО Майман заявил, что нардеп Кива пытается организовать его арест до суда

Ветеран АТО Михаил Майман, против которого в Украине незаконно возбудили уголовное дело, вернулся на Родину. Фото: comments.ua

Ветеран АТО Михаил Майман, который ранее заявил, что против него в Украине незаконно возбудили уголовное дело, сообщил, что вернулся на родину.

И пришел в Голосеевский суд Киева, чтобы отстоять свои права и подтвердить несостоятельность информации о его розыске. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале Mayman News, передают Комментарии.

Однако из-за неявки прокуроров назначенное заседание не состоялось и его перенесли на понедельник, 11 октября. По словам ветерана, за уголовным преследованием против него стоит народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"У меня есть информация, что народный депутат Илья Кива "порешал", чтобы сделать подарок президенту Российской Федерации, которого он вчера поздравлял с днем ​​рождения, чтобы меня закрыли в СИЗО, арестовали до суда", - заявил Майман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)

По словам ветерана, сейчас он находится под угрозой ареста сотрудниками полиции, с которыми Илья Кива на связи, "решает вопросы и хочет посадить меня в тюрьму".

Ранее Майман сообщил, что полиция без всяких оснований возбудила против него уголовное дело и даже незаконно объявила Маймана в розыск. Это произошло после того, как ветеран АТО попытался закрыть наркопритон в Киеве.

Как известно, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор. Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем ​​рождения. Видео с приветствием опубликовал в Telegram. Кива на русском называл Путина "лидером дружественно народа". Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья".