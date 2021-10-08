Ветеран АТО Майман заявил, что нардеп Кива пытается организовать его арест до суда

 
Ексклюзивы
1/5
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
Просмотров: 45
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
Просмотров: 657
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1566
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 459
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1566
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4194
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1251
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1143
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1422
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
4
4
6
4
5
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
Кива о своем поздравлении Путину: "Украинским политикам нужно поучиться
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 711
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 459
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 837
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2106
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 108
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 21:22

Ветеран АТО Майман заявил, что нардеп Кива пытается организовать его арест до суда

  Комментировать
Ветеран АТО Майман заявил, что нардеп Кива пытается организовать его арест до суда
Ветеран АТО Михаил Майман, против которого в Украине незаконно возбудили уголовное дело, вернулся на Родину. Фото: comments.ua

Ветеран АТО Михаил Майман, который ранее заявил, что против него в Украине незаконно возбудили уголовное дело, сообщил, что вернулся на родину.

И пришел в Голосеевский суд Киева, чтобы отстоять свои права и подтвердить несостоятельность информации о его розыске. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на своем Telegram-канале Mayman News, передают Комментарии.

Однако из-за неявки прокуроров назначенное заседание не состоялось и его перенесли на понедельник, 11 октября. По словам ветерана, за уголовным преследованием против него стоит народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"У меня есть информация, что народный депутат Илья Кива "порешал", чтобы сделать подарок президенту Российской Федерации, которого он вчера поздравлял с днем ​​рождения, чтобы меня закрыли в СИЗО, арестовали до суда", - заявил Майман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)

По словам ветерана, сейчас он находится под угрозой ареста сотрудниками полиции, с которыми Илья Кива на связи, "решает вопросы и хочет посадить меня в тюрьму".

Ранее Майман сообщил, что полиция без всяких оснований возбудила против него уголовное дело и даже незаконно объявила Маймана в розыск. Это произошло после того, как ветеран АТО попытался закрыть наркопритон в Киеве.

Как известно, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор. Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.

Нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем ​​рождения. Видео с приветствием опубликовал в Telegram.

Кива на русском называл Путина "лидером дружественно народа".

Нардеп пожелал врагу Украины "сил и здоровья".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ветеран АТО Майман заявил, что нардеп Кива пытается организовать его арест до суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 8325
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 6129
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 5094
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4194
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4050
Политика
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
 Просмотров: 18
"ЕС" требует от СБУ проверить возможную причастность Зеленского к "схемам" вокруг ПриватБанка
"ЕС" требует от СБУ проверить возможную причастность Зеленского к "схемам" вокруг ПриватБанка Просмотров: 54
По делу о госизмене Медведчука заговорили свидетели
По делу о госизмене Медведчука заговорили свидетели Просмотров: 225
Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой
Новое подозрение Медведчуку: СБУ отработает причастность Порошенко и Гонтаревой Просмотров: 441
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому 1 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
11
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
7
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 8522
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть