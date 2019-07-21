"Весна придет - сажать будем". Зеленский вспомнил о своем обещании

Зеленский: "Что касается посадок - мы этим занимаемся". Фото: InfoFakt

Президент Владимир Зеленский заявил, что занимается вопросом "посадок", которые он обещал в рамках своей президентской кампании.

"Что касается посадок - мы занимаемся этим процессом. Сейчас будет новая Верховная Рада, появится правительство, появится новый генеральный прокурор. Мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в течение своей предвыборной кампании и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал президент после объявления результатов экзит-полов.

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Как известно, один из слоганов в президентской избирательной кампании Владимира Зеленского был: "Весна придет - сажать будем".

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Активность избирателей скалала менее 50%. По подсчетам Национального экзит-пола, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Родина", "Голос". Лидером избирателей во всех регионах Украины стала партия "Слуга народа".