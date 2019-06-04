"Весна придет - сажать будем": у Зеленского анонсировали наказание

Вскоре антикоррупционные органы покажут результаты коррупционных дел топ-чиновников.
Об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
Его спросили, будет ли команда президента Владимира Зеленского выполнять свой предвыборный лозунг "Весна придет - сажать будем".
"Недавно президент встречался с руководителями САП и НАБУ. Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции. Это скандалы с Укроборонпромом, с Центрэнерго. Эти люди должны понести наказание. Меседж "Весна придет - сажать будем" был донесен руководителям двух антикоррупционных институций. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты этой встречи и реализации лозунга", - сказал Рябошапка.
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Во время предвыборной кампании команда Владимира Зеленского разработала рекламу со слоганом "Весна придет - сажать будем".
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