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вторник, 16 марта 2021 18:10

Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины: видео

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Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины: видео
Вертолет залетел на 50 метров над украинской территории. Фото: Facebook

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.

Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра. Об этом сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

"Вертолет с РФ залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего повернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства", - отметил он.

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По словам Демченко, ожидается ответ от пограничников России.

Также Пограничная служба сообщила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.

Неподалеку Водяного на Донбассе российские наемники применили беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер и сбросили над позициями украинских военнослужащих 2 выстрела ВОГ-17.

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