Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины: видео

Российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины в Сумской области.
Пограничники пытаются выяснить у россиян обстоятельства такого маневра. Об этом сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.
"Вертолет с РФ залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины, после чего повернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства", - отметил он.
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По словам Демченко, ожидается ответ от пограничников России.
Также Пограничная служба сообщила о ситуации соответствующие министерства и ведомства.
Неподалеку Водяного на Донбассе российские наемники применили беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер и сбросили над позициями украинских военнослужащих 2 выстрела ВОГ-17.
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