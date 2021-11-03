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Верховный суд приостановил дело об отстранении от работы экс-председателя КСУ Тупицкого

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Верховный суд приостановил дело об отстранении от работы экс-председателя КСУ Тупицкого
Тупицкий судится с Украиной. Фото: Укринформ

Кассационный админсуд в составе Верховного Суда приостановил производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

"2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца ) с момента его принятия", - сообщает пресс-служба суда.

Во время судебного заседания коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Конституционным Судом дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности), в частности, указа Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020.

Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, приостановил производство по делу № 9901/43/21 до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

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1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

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