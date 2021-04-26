Верховный суд отклонил иск по 3 телеканалам

Судьи не считали запрет телеканалов нарушением прав гражданина. Фото: informator.press

Кассационный суд в составе Верховного суда рассмотрел очередное дело о санкциях к телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Исковое заявление не признали нарушающим права граждан. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"КАС ВС отказал в удовлетворении иска о нарушении прав на доступ к информации в связи с закрытием телеканалов NewsOne, Zik, "112 Украина", попавших под санкции СНБО", - говорится в сообщении.

Истец настаивал, что указ президента нарушает его право как потребителя аудиовизуальной информации из-за прекращения вещания 3 телеканалов.

В то же время, решение суда может быть обжаловано в Большой палате ВСУ.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и 3 его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

На рассмотрении Верховного суда, кроме этого дела, находятся еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривают указ президента о введении санкций против 3 каналов.