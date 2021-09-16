Верховный суд оправдал судью-взяточника - он выйдет из колонии

Экс-судья Владимир Пономаренко выйдет из колонии по оправдательному приговору ВСУ. Фото: nashigroshi.org

Верховный суд Украины полностью оправдал черкасского экс-судью Владимира Пономаренко. Ранее Высший антикоррупционный суд приговорил его к двум годам тюрьмы за взятку в 30 тыс. грн.

Решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко, рассказывает Telegram канал Центра противодействия коррупции.

Когда в апреле приговор Пономаренко подтвердила Апелляционная палата ВАКС, судья-взяточник отправился в Менскую колонию. Теперь он не успеет отбыть наказание.

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"Напомним, ВАКС создавался при активном участии международных экспертов. А вот Верховный суд выбирала тогдашняя ВККС, большинство членов которой были делегированы самими же судьям. Теперь судебная мафия пытается устранить решающий голос международников по формированию нового Высшего совета правосудия. Нетрудно догадаться зачем", - написали в ЦПК.

27 августа 2018 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании судьи Черкасского Апеляционного суда Владимира Пономаренко. Его обвинили в получении взятки от гражданина Станислава Дейнеги за влияние на принятие решений судьями Сосновского районного суда города Черкасс Юрием Рябухой и Владимиром Калашником касательно непривлечения Дейнеги к административной ответственности. 11 сентября 2019-го Высший Совет правосудия отстранил Пономаренко от занимаемой должности до 27 октября, затем продлив срок до 27 ноября. После окончания срока отстранения Пономаренко вернулся с занимаемой должности судьи. По январе 2020 года он заработал 160 тыс. грн заработной платы. 19 февраля 2021-го коллегия судей ВАКС вынесла приговор по делу. Пономаренко приговорили к двум годам лишения свободы за 30 тыс. грн взятки. После того, как судью поймали на взятке, Высший совет правосудия удовлетворил его заявление об отставке, хотя могла уволить за дисциплинарный проступок. Благодаря решению ВРП Пономаренко получил почти 870 тыс. грн выходного пособия и еще 100 тыс. грн ежемесячной пенсии.