Верховный суд дважды "кинул" Януковича с ходатайствами

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича утверждают, что Оболонский суд находится "под влиянием". Фото: Аргументы и факты

Верховный суд отказался перевести дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в другой суд и обеспечить его участие в заседаниях. Об этом сообщает "Украинская правда".

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк считает, что Оболонский суд находится под влиянием.

"Мы просили обеспечить участие Виктора Януковича, согласно его личного желания, в заседании суда, во-первых. Во-вторых, мы просили изменить подсудность и передать дело в другой суд. Янукович лично хотел участвовать в заседании.

Оболонский суд, который сейчас рассматривает дело, находится под огромным влиянием. Во-первых, он ликвидированный. Судьи, которые сейчас слушают дело, проходят квалификационное оценивание, и от результатов этой оценки будет зависеть их дальнейшая карьера. Во-вторых, в отношении судей рассматриваются дисциплинарные производства. В отношении одного из судей рассматривается уголовное производство".

Также защита Януковича утверждает, что "происходят грубые нарушения", из-за чего просили перевести дело в другой суд, например, в Вышгородский районный по месту нахождения резиденции экс-президента.

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"Это решение об отказе в удовлетворении ходатайства будет передано в Европейский суд по правам человека как неоспоримое доказательство отказа украинской судебной системы обеспечивать право на доступ к правосудию. Защита Януковича прибудет 31 июля на заседание суда, но настаивает, что суд не может перейти к дебатам" .

Адвокаты хотят допрашивать пилота Аркадия Ярощука, которого они называют "свидетелем угроз со стороны Турчинова о применении боевой авиации и открытия огня на поражение по вертолету, в котором передвигался президент".

30 июля суд перенес прения по делу о государственной измене Виктора Януковича в связи с неявкой защитников обвиняемого. Заседание перенесли на 31 июля. Ранее адвокаты Януковича заявляли, что намерены продолжить допрос свидетелей 20 июля, несмотря на то, что судья объявил переход к дебатам. 20 июля защитник Януковича показательно пришел в пустой суд.