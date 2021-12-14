Верховная Рада разблокировала подписание "ресурсного" закона

На заседании ВР 14 декабря депутаты отклонили 10 постановлений об отмене "ресурсного" закона. Еще 14 таких документов депутаты отклонили на предыдущем заседании. Фото: УНИАН

Во вторник, 14 декабря, Верховная Рада не смогла отменить закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений".

Ни одно из 24 зарегистрированных постановлений об отмене не набрало необходимых 226 голосов, передает "Укринформ".

Авторами проектов постановлений стали члены партий "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

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По их мнению, закон был принят с грубым нарушением регламента ВР: предложенный порядок рассмотрения поправок якобы противоречил статье 45 регламента, поскольку нардепы не имели возможности однозначно понять, за что они голосуют.

После отклонения всех постановлений спикер парламента Руслан Стефанчук должен подписать законодательный акт и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

30 ноября Верховная Рада приняла так называемый "ресурсный" закон - законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений". Gazeta.ua разобралась, что для нас изменится с этим законом.