Верещук взялась за проблемы пострадавших от застройщика Войцеховского

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук "Строительные "пирамиды" не рождаются без участия городских властей"

Одной из самых больших строительных афер Киева остаются недострои скандально известного Анатолия Войцеховского, из-за деятельности которого пострадали 15 000 человек. Люди вынуждены за собственные средства завершать строительство и годами защищать в суде свои права.

"Продолжаться так дальше не может. Поскольку мэр Киева игнорирует проблему, вынуждена брать инициативу в свои руки", - говорит народный депутат Ирина Верещук.

На днях она инициировала встречу обманутых инвесторов жилищных афер Войцеховского с министром юстиции Денисом Малюськой. Вместе искали пути решения и механизмы, которые в будущем должны помешать застройщикам и не позволят обманывать людей, продавая квадратные метры с воздуха.

"Имею четкую позицию по этому вопросу - строительные "пирамиды" не рождаются без участия городских властей, которая закрывает глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Мои коллеги уже разработали соответствующий законопроект, в котором подобным махинациям не место.

Город обязан помочь обманутым инвесторам, поэтому мы продолжим сотрудничать с министерством и искать пути решения этого вопиющего скандала. Первые шаги сделаны, и теперь мы не остановимся!", - заявила Верещук.