Верещук рассказала, что Тищенко пытался протащить в Киевсовет подозрительных людей

Ірина Вепещук. Фото:facebook.com/vereschuk.iryna

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала о том, что нардеп Николай Тищенко предлагал скомпроментованих людей, в частности, так называемого минера Александровской больницы, своего помощника Руслана Гончарова в кандидаты на депутаты Киевского городского совета. Верещук также отметила, что среди кандидатов были работники ресторанов Тищенко.

Об этом Верещук рассказала в интервью "Левому Берегу".

Кандидат рассказала, что Тищенко предлагал ей своих помощников, бизнес-партнёров, работников ресторанов, партнеров партнеров на должности кандидатов в депутаты.

"На самом деле там была куча фамилий, по которым даже не надо было делать отдельных справок, искать компромат - все как на ладони... Первый список Тищенко принес, еще когда готовился стать кандидатом в мэры от Слуги народа", до праймериз. Сформировал единолично как председатель киевской ячейки. Это вызвало бешеное возмущение у наших мажоритарщиков. Безумное сопротивление буквально до саботажа. Мажоритарщики были очень полезны кампании - они знакомы с проблемами районов, с проблемами горожан. фактически, они отказались иметь дело с киевским центром и участвовать в кампании, пассивно наблюдая, чем все закончится", - отметила Верещук.

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Верещук рассказала, каким образом проходил отбор в списки партии претендентов на место в Киевсовете. Кандидатуры предлагала она, нардеп от "Слуги народа", руководитель столичного отделения партии Николай Тищенко и глава партии Александр Корниенко. Также кандидатуры подавали нардепы-мажоритарщики от столичных округов.

"Каких усилий мне стоило то, чтобы не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко, и открыть двери, например, Ане Маляр, Жене Кулебе, Ксении Сергиевой. Для нормальных людей, которые готовы работать и вкладываться в работу. К сожалению, это не слишком сработало", - сказала Ирина Верещук.

Бывшая кандидат в мэры Киева сообщила, что составлять списки Тищенко позволили в Офисе президента.

"Поскольку он был председателем ячейки, понятно, что ему, наверное, дали разрешение формировать список. Но я уверена, что делать это именно таким образом президент разрешения не давал. Когда эта информация дошла до президента, я объяснила, что работники ресторанов в списке - это не то", - поделилась Верещук.

Она также рассказала, что у нее не было собственных кандидатур, но были требования к кандидатам.

"Эти люди должны быть профессиональными, не должны быть помощниками, секретарями, связанными с какими-то коррупционными сделками в Киеве. Это должны быть люди незаангажированные, профессиональные и патриотические. Я об этом говорила президенту. Зато была категорически против договорняков, которые, к сожалению, имели место в нашей силе", - поделилась она.

Ирина Верещук по результатам выборов городского головы Киева заняла четвертое место. За выдвиженку от "Слуги народа" проголосовал 39 321 киевлянин.