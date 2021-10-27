Верещук может стать министром по реинтеграции временно оккупированных территорий - СМИ

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Собеседники говорят, что решение назначить нынешнего министра интеграции Алексея Резникова министром обороны окончательно было принято.

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В понедельник назначение обсудят на заседании фракции "Слуга народа". После этого последует официальное сообщение.

27 июля 2021 года после увольнения главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, заговорили и о возможном увольнении министра обороны Андрея Тарана.

7 сентября председатель монобольшинства Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Их правительство должно было обсудить на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября.

Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили.