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четверг, 31 октября 2019 16:38

Венгрия внезапно разблокировала заявление послов НАТО по Украине

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Венгрия внезапно разблокировала заявление послов НАТО по Украине
Петер Сийярто заявил, что венгерские рекомендации учли. Фото: kormany.hu

В правительстве Венгрии заявили, что их предложения по меньшинствам в Закарпатье были учтены.

31 октября Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине, передает венгерское издание Origo.

Днем ранее на заявление наложили вето.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что рекомендации венгерского комитета по нацменьшинствам в Закарпатье были учтены.

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"Наши предложения были приняты во внимание в момент, поэтому мы поддерживаем совместное заявление", - сказал он.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе.

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Дата
31
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