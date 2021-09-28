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вторник, 28 сентября 2021 14:12

Венедиктова рассказала об "ужасных цифрах" выплат восстановленным прокурорам

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Венедиктова рассказала об &quot;ужасных цифрах&quot; выплат восстановленным прокурорам
Ирина Венедиктова в должности генпрокурора с марта прошлого года. Фото: @pgo.gov.ua

Прокуроры, уволенные во время люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются на должностях через суды и получают большие компенсации.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, сообщает "Укрінформ".

"Когда к нам обращаются сотрудники с исполнительными листами, мы выполняем их.

Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами. Они ужасны", - рассказала генпрокурор.

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"Возвращаются не только после реформы (прокуратуры). Идет волна возвращения решениями Верховного суда из-за люстрации", - добавила Венедиктова.

Компенсации восстановленным в должности выплачивают из бюджета офиса генпрокурора.

Прокуроров восстанавливают в должностях не автоматически. Они обязаны пройти переаттестацию.

В сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры.

В прошлом году заработал офис генерального прокурора. Реформу планировали завершить за два года. Количество сотрудников уменьшить с 15 тыс. до 10 тыс.

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