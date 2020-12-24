Венедиктова передала дело Татарова в СБУ

24 декабря Антикорсуд должен был выбрать Татарову меру пресечения. Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала производство, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" в Telegram-канале.

"Венедиктова руками своего заместителя забрала дело топчиновника Офиса президента Олега Татарова в НАБУ и отдала Службе безопасности Украины, возглавляемой другом президента Иваном Бакановым".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова сняла с должности главу САП, который подписал подозрение Татарову

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен выбрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн.

"Это абсолютно дерзкое вмешательство в работу НАБУ, классический "слив" дела, несмотря на прямой запрет передавать дела НАБУ другим органам", - отмечают в ГПК.

Год назад президент Владимир Зеленский говорил, что в НАБУ "развязаны руки". Эти слова оказались простой ложью, опровергнутой сегодня в очередной раз, пишут антикоррупционеры.

"Самое главное - это личное решение Владимира Зеленского. Невозможно поверить, что президент просто "не знал" о ситуации с Татаровим, который фактически является одним из ближайших к нему чиновников Офиса".

18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве по делу о квартир Национальной гвардии. По данным директора ведомства Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрстроя, вместе с владельцем компании Максимом Микитась дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн ​​грн. Сытник раскрыл детали эпизода по Татарову после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова неожиданно изменила группу прокуроров по делу Микитась, из-за чего заместителю председателя ОПГ не успели вручить подозрение.