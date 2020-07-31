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пятница, 31 июля 2020 08:01

Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником

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Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником
Святослава Пискуна назначили внештатным советником генерального прокурора. Фото: Союз юристов Украины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему назначила одного из бывших руководителей ГПУ Святослава Пискуна своим советником.

Приоритетом для нее в этом вопросе был опыт. Об этом она написала в Facebook.

"Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И, когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним следуют коллективы, - он ​​эффективен. Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами. Видимо, их надо брать сразу же из роддомов", - написала генпрокурор.

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Она подчеркнула, что и врачи, и учителя, и правоохранители работают при различных президентах. Это люди систем. И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Поэтому не стоит путать их с политиками.

Святославу Пискуну 61 год, родился на Житомирщине. Заслуженный юрист Украины. Трижды занимал должность генерального прокурора Украины во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Был народным депутатом 5 и 6 созывов.

О том, что генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником, стало известно 30 июля. Будет работать на общественных началах.

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Дата
31
июля

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