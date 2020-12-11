Венедиктова и госдача: появились новые подробности

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова недоплатила за проживание на государственной даче, аренда которой обошлась ей в 3 раза дешевле.

Ранее Ирина Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды.

В Офисе генпрокурора сообщили, что Ирина Венедиктова решила не вносить доплаты за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 кв. м, пишут журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Имение, в котором жила, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции. 1 кв. м аренды, судя по заключенному контракту, стоил Венедиктовой 95 грн в месяц - 64 тыс. грн за весь дом ежемесячно.

Стоимость аренды 1 кв. м в помещениях высокого класса в комплексе "Пуща-Водица" составляет почти 320 грн в месяц.

Исходя из этих расчетов, генпрокурор должна была дополнительно доплачивать минимум 152 тыс. грн в месяц.

Отказ доплатить разницу в Офисе генпрокурора объяснили так: "Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена им в соответствии с расчетом в договор о предоставлении в пользование госрезиденции", - сообщила пресс-служба ведомства.

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Ирина Венедиктова воспользовалась секретным постановлением Кабинета министров от 19 июня за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля. Что позволило пользоваться госдачами и резиденциями не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, как это было раньше, но и другим гражданам "в определенном субъектом управления порядке".

Хотя на практике воспользоваться таким правом рядовой гражданин не сможет.

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. На внеочередных парламентских выборах в прошлом году она шла 3-ей в списке партии "Слуга народа". Временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований.