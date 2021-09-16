Венецианская комиссия "провалит" законопроект о столице от "Слуги народа" - Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий: "ОПУ пытается протащить законопроект о столице, на который Совет Европы уже дал отрицательное заключение". Фото: YouTube

Законопроект о столице от "Слуги народа" провалится сначала в Верховной Раде, а затем в Венецианской комиссии, ведь документ не имеет ничего общего с законом и Конституцией.

Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Авторы проекта дошли до того, что пытаются лишить мэра права голоса на заседании городского совета. Вряд ли законопроект пройдет ВР. Но даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии. Та, в свою очередь, документ развернет, потому что он не имеет никакого отношения к закону. Как и хорошие свадебные фотографы не имеют никакого отношения к знанию законодательства", - отметил Голобуцкий.

Он отметил, что ОПУ пытается протащить законопроект о столице, на который Совет Европы уже дал отрицательное заключение из-за несоответствия Европейской хартии местного самоуправления.

"2 года назад поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы главы ОПУ Богдана с Кличко. Блицкриг провалился. Хотя в то время "слуги" имели абсолютную моно власть, законопроект смогли принять только в первом чтении. Сначала появились разгромные выводы Главного научно-экспертного управления ВР. Впоследствии отрицательное заключение предоставил Совет Европы. Он отметила в проекте множество несоответствий Европейской хартии местного самоуправления. А Венецианская комиссия даже не рассматривала этот законопроект", - напомнил Голобуцкий.

Ранее ко второму чтению законопроекта №2143-3 "О столице" подали более 900 поправок. Ряд законодателей и экспертов его раскритиковали за попытки ограничить полномочия местного самоуправления.