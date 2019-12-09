Венецианка похвалила судебные изменения Зеленского

Судебные изменения вступили в силу 7 ноября. На фото Владимир Зеленский, который подал законопроект

Венецианская комиссия в целом положительно оценила изменения в судебной системе, предложенные законопроектом президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая проанализировала заключение комиссии.

В частности, комиссия дала положительную оценку тому факту, что в Конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей, и в Этической комиссии, которая будет очищать Высший совет правосудия, будут работать международные эксперты.

Их наличие повышает "общественное доверие к судебной власти" и может помочь преодолеть "корпоративизм", когда недобросовестные судьи сдерживают очистки судов.

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Положительно оценили и сближения Высшего совета правосудия с Высшей квалификационной комиссией судей. Наличие двух органов усложняет систему судебного управления в целом. В будущем комиссия призвала отказаться от ВККС в целом.

Венецианская комиссия отметила, что механизм увольнения судей, ключевая роль в котором принадлежит этической комиссии, может поставить под сомнение независимость ВРП и этот механизм могут признать неконституционным.

16 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Законопроект сокращает состав Верховного суда из 200 судей до 100. К Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая набирает судей и отвечает за их квалификационную оценку, будет входить 12 членов вместо 16. Членов ВККС назначат по результатам конкурса, к которому приобщат международных экспертов. На формирование нового состава Высший совет правосудия имеет 90 дней. Каждый из членов ВККС будет работать 4 года.

При Высшем совете правосудия создадут комиссию по вопросам добропорядочности и этики составом 6 человек. Трое из самого Высшего совета правосудия, трое - международные эксперты. Комиссия будет проверять членов Высшего совета правосудия и судей Верховного суда на добропорядочность и увольнять тех, кто не соответствует ее критериям.