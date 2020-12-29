Велосипед и коробка для сигар: какие подарки получал президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский за время своей работы получил ряд подарков. Все они передаются в специальный фонд.

Инфографику опубликовал портал "Слово и дело".

В день инаугурации Зеленский получил от своего венгерского коллеги бронзовую статуэтку, от казахской - часы, американской - коробку для сигар, румынской - чернильную ручку.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила электровелосипед. На раме рядом с флагами Украины и Эстонии была надпись: "Президенту Украины, его превосходительству мистеру Владимиру Зеленскому".

Основатель компании Alibaba Group Джек Ма подарил фарфоровую статуэтку "Покемон".

От Александра Лукашенко Зеленский и его жена в июле получили белорусские вышиванки.

Презенты, которые Зеленский получает в Украине, более скромные, но душевные.

Во время поездки на Чернобыльскую АЭС президенту подарили дозиметр. В начале 2020-го дети из поселка Новгородское Донецкой области направили пряник в форме Украины.

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Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.