Великобритания призвала Россию выполнять обязательства по "нормандской встречи"

Великобритания выступила за выполнение условий "нормандской встречи". Фото: РБК

Великобритания поприветствовала договоренности, достигнутые на встрече "нормадской четверки" в Париже.

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по минскими договоренностям, сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 декабря состоялась встреча в "нормандском формате" с лидерами Украины, России, Франции и Германии.