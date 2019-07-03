Великобритания потеряет 114 миллиардов из-за Brexit

Подсчитали убытки Британии из-за выхода из ЕС. Фото: Сегодня

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что самовольный выход страны из ЕС может стоить британскому бюджету 114 миллирадов долларов (90 миллиардов фунтов стерлингов).

"Это должно быть учтено также в будущих расходах и налоговых решениях", - сказал он, сообщает Радио Свобода.

Двое нынешних кандидатов на кресло главы правительства вместо Терезы Мэй - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант - пообещали вывести Британию из ЕС до 31 октября независимо от того, будет завершена сделка с блоком или нет.

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Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения правительства Терезы Мэй. Мэй заявила о своем намерении уйти в отставку после того, как она не смогла согласовать с британским парламентом соглашение по "Брекзиту" - выход Великобритании из Европейского союза.