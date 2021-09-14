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вторник, 14 сентября 2021 17:36

"Велике будівництво" сделает каждую общину самодостаточной - нардеп Пушкаренко

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&quot;Велике будівництво&quot; сделает каждую общину самодостаточной - нардеп Пушкаренко
Народный депутат Украины Арсений Пушкаренко назвал приоритеты "Великого будівництва"

Программа "Велике будівництво" президента Владимира Зеленского призвана сделать каждую общину самодостаточной. Благодаря ей в Украине впервые за годы независимости происходит беспрецедентное развитие образовательной, спортивной, медицинской и дорожной инфраструктуры.

Об этом с парламентской трибуны заявил народный депутат от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

"Дороги - это не только асфальт, разметка и тротуары. Это артерии нашей страны. 1 гривна, вложенная в строительство дорог, возвращается в экономику в виде 1 гривны 60 копеек. Благодаря "Великому будівництву" в Украине отремонтированы и построены тысячи километров автодорог, которыми школьные автобусы везут детей в сотни обновленных школ, а скорая помощь - доставляет пациентов до двухсот новых приемных отделений по всей стране, оборудованных современной техникой. Это сотни новых стадионов, бассейнов и спортивных площадок, десятки мостов по всей стране", - подчеркнул Пушкаренко.

В 2020 году было отремонтировано более 4 тысяч километров дорог государственного значения, 2,5 тысячи - местного. Реконструировано 71 приемное отделение, более 100 объектов спортивной инфраструктуры. Активно развивается и образовательная инфраструктура, отмечает Пушкаренко. В 2020 году 114 школ построены, реконструированы или капитально отремонтированы.

"Так же в этом году почти 100 школ будут введены в эксплуатацию. Например, в Олевске на Житомирщине, которой я занимаюсь, 30 лет не могли осуществить реконструкцию гимназии. Мы всего за год это сделали. То же касается детских садов. Сегодня образовательная инфраструктура - одно из приоритетных направлений программы президента "Велике будівництво", - сообщил депутат.

В планах "Велбуду" на 2021 год - строительство или реконструкция свыше 6 тыс. км дорог и более 200 мостов, 74 школ, 54 детских садов, 28 медицинских учреждений, около сотни спортивных объектов, 1200 спортивных площадок.

Качественная медицина в каждой общине страны - еще один важный приоритет программы президента, заявляет Пушкаренко. В этом году будет построено или реконструировано более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности.

"В приемных отделениях появились современные рентгены, томографы, ШВЛы пр. Это то оборудование, за которым еще несколько лет назад граждане должны были ехать или в областной центр, или в столицу. Сегодня по всей стране сеть опорных больниц покрывает все общины, люди могут обратиться за помощью в приемные отделения рядом со своим домом, в доступности часа времени проезда", - подытожил депутат.

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