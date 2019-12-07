Вече на площади 8 декабря - это вече поддержки Украины, а не протест - Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Всеукраинское вече "Красные линии" на Майдане Независимости в воскресенье собирается на поддержку и защиту Украины перед переговорами в нормандском формате, - отметил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Красные линии".

"Вече, которое собирается на Майдане в 13.00 в воскресенье - это не протестное вече. Это вече поддержки Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Для того, чтобы Россия, Франция, Германия слышали - мы за эти "красные линии" не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине", - подчеркнул политик.

Он отметил, что в 2014 году Украина была в гораздо худших условиях, чем сейчас. "А сейчас мы имеем сложившуюся государство и сложившуюся нацию", - сказал Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что отсутствие результата на нормандской встречи не будет катастрофой: "Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство".

В то же время он критически отнесся к идее построить стену на линии разграничения с оккупированными территориями. "Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась", - отметил он.

"Мой совет - стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ", - сказал Петр Порошенко.

"Германия, Франция готовы защитить Украину, но только в условиях, когда Украина сама будет готова себя защитить. Так как это происходило в течение пяти лет", - добавил политик.