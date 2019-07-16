Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука

Вакарчук не проходит в Раду, говорят в КМИС. Фото: @GolosZmin

Партия "Голос" Святослава Вакарчука не преодолевает 5% барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии, обнародовав опросы Украинские с 3 по 13 июля.

За партию "Слуга народу" готовы проголосовать 52,3% опрошенных, которые определились с выбором.

"Опозиційна платформа – "За Життя" - 10,3%, "Європейська Солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 5,8%, "Сила і Честь" - 5,1%.

Ниже проходного барьера - "Голос" - 4% респондентов, "Опозиційний блок" - 3%, "Громадянська позиція" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%, "Партія Шарія" - 1,5%, "Свобода" - 1,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 1,3%.

За другие партии в целом проголосовали 2,4%.

Социологи опросили 2004 респондента, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Россией Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

По данным вчерашнего опроса Центра Разумкова, партия "Голос" занимала третье место в рейтинге с 8,8%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.